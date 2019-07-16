«Тебе сегодня 51!»: Леонид Агутин поздравил сам себя с днем рождения

Российский певец и композитор Леонид Агутин, который сегодня, 16 июля, отмечает день рождения, опубликовал новый пост в Instagram, где сообщил подписчикам о важной дате и обратился сам к себе с поздравлением.

— Дорогой, Леня! Тебе сегодня 51! Старшие товарищи смотрят на это с легкой улыбкой. Младшие — с легким сочувствием. А ты смотри вперед! Предшествующие годы ты, в целом, прошел неплохо. Молодец. Могло быть хуже. Развивайся! Не стой на месте! Уважай публику! Заботься о близких! И смотри, не подводи меня! — написал Агутин под своим фото.

Впрочем, в одиночестве со своим поздравлением музыкант не остался. Его пожелания продолжили коллеги и поклонники, которые оставили много добрых слов под постом.

— Будь здоров! — пожелал певцу Иосиф Пригожин.

— С днем рождения, Леня! — присоединился к поздравлениям Валерий Сюткин.

— С днем рождения! Здоровья, чтобы выдерживать все эти туры и концерты, вдохновения, чтобы продолжать творить, счастья, любви и гармонии, чтобы жить! С днем рождения! — написал под фото Сергей Лазарев.

Музыкант уже более двадцати лет женат на певице Анжелике Варум. У пары есть 20-летняя дочь Елизавета. Помимо нее у Агутина есть старшая дочь — 23-летняя Полина — от отношений с балериной Марией Воробьевой.

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