Почему у абитуры нет шансов

«Сколько стоит?» Применительно к вузам этот вопрос звучит противоестественно. Отсыпьте мне полкило высшего образования, бакалавра на 300 тысяч рублей заверните, пожалуйста. Тьфу!

Мне посчастливилось учиться еще в те времена, когда слово «договор» было стыдным, что ли. Договорник равно неудачник. Те, кто ломал резцы о гранит науки ближе к концу 90-х, когда институты и университеты только-только пошли порчей платного образования, помнят, как в те годы относились к «платникам». Как к людям, извините, третьего сорта. На категорически не способной учиться на общих основаниях молодежи высшие учебные заведения придумали способ зарабатывать. Продавали тройки сирым по сходной цене, и всем было счастье.

Сегодня аппетиты высшей школы выросли непомерно. И ладно бы оставили ученые боссы старую схему обогащения — для неспособных, но состоятельных.

Так нет же, данью теперь облагается подавляющее большинство поступающих. И умных, и талантливых, и перспективных. У них теперь тоже нет шансов, они теперь тоже не тянут. Бесплатное высшее образование, о котором все говорят, сейчас номинальное. Оно как бы есть, даже бюджетные места какие-то выделяются, но, во-первых, единицы, во-вторых, занять их могут только самые-самые «высокобалльные» абитуриенты.

Даже бюджетные места какие-то выделяются, но, во-первых, единицы, во-вторых, занять их могут только самые-самые «высокобалльные» абитуриенты Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Из тех, кто подсаживается в выпускных классах на успокоительные, а на экзаменах падает в обмороки от нервного истощения. Всем остальным прямая дорога к договору о платном высшем образовании. Хотя нет, не всем. Только тем, кто способен платить от 200 тысяч в год, и то если пройдет по конкурсу. А если нет таких денег? Значит, ваш уровень — средний. В колледж или на работу. Низкоквалифицированную и низкооплачиваемую. Потому что выпускник с общим средним образованием после школы никому не нужен.

Посмотрите списки любого московского института, «сливки» (высокобалльники и дети состоятельных родителей) штурмуют престижные вузы, а вся остальная абитура со средним баллом и выше среднего валит туда, где подешевле.

Если исключить МГУ, МГИМО и еще парочку зубров, молодежь выбирает вузы не по уровню подготовки, преподавательскому составу или направлениям обучения, а по стоимости образовательных услуг. Поэтому поступающих в непрестижные институты, в сторону которых еще несколько лет назад смотрели в последнюю очередь, сегодня огромные армии. Жаль только, не в спросе на качество услуг дело, не во вдруг выросшем рейтинге, а в относительной дешевизне.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»