Сенатор оценил полет Ту-160 над Балтикой
Стратегические ракетоносцы Ту-160 в небе над Балтикой демонстрируют оборонную мощь России странам НАТО, чтобы у них не появилось соблазна предпринять агрессивные действия против РФ. Такое мнение высказал член Совета Федерации Игорь Морозов.
Министерство обороны Российской Федерации 16 июля опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в небе над Балтикой.
Самолеты выполнили полет над нейтральными водами Балтики. На отдельных этапах российские Ту-160 сопровождали самолеты ВВС Швеции, Финляндии, Дании, передает Newinform.
Полеты прошли в соответствии с международными правилами.
Игорь Морозов отметил, что Минобороны РФ продолжит проводить подобные учебные полеты в различных районах.
— Наши стратегические ракетоносцы летают по всему миру, они демонстрируют флаг оборонной мощи российского государства. Мы показываем российскую военную силу для того, чтобы ни у кого не было в мыслях оказывать давление на внешнюю политику России, — заявил Морозов в комментарии ФАН.
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