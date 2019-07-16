Роскомнадзор потребовал Instagram удалить пост, оскорбляющий флаг России
Роскомнадзор потребовал удалить изображение «непристойных действий с флагом РФ» в социальной сети по запросу Генпрокуратуры России.
— 16 июля в Роскомнадзор поступило требование ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Instagram, оскорбляющей государственные символы России, — рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Сообщается, что в социальной сети Instagram не должны появляться снимки и изображения, которые содержат в себе явное или скрытое оскорбление символики страны.
Напомним, что не так давно Роскомнадзор потребовал удалить клип репера Хаски на YouTube. 28 декабря по решению МВД России видеоролик был заблокирован. Стало известно, что он содержал запрещенный для распространения в России контент. Тогда в МВД объяснили, что «в клипе указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств».
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