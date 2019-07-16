Сезон арбузов и дынь стартовал в Астраханской области
• 14:04 • 16 июля 2019
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Размер идеального арбуза — 5–7 килограммов
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Сезон арбузов и дынь начался в Астраханской области на этой неделе, сообщает «МИР 24».
Как отмечают эксперты, ранние сорта арбузов вызревают уже к середине июля без помощи химикатов. В Астраханской области выращивают третью часть всех бахчевых культур РФ. Арбузы и дыни из Астрахани поступают в магазины в различных регионах России.
Фермеры отмечают, что идеальный арбуз весит 5–7 килограмм. Хвостик у ягоды должен быть сухим. Если постучать по арбузу, он должен издавать гулкий звук.
Источник: mir24.tv
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