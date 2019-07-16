К сумасшедшим сегодня нужно относиться серьезно

Чтобы обрушить Крымский мост достаточно пары сумасшедших, способных легко пожертвовать собственной и чужими жизнями. Их нельзя недооценивать.

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты «Нептун» способны «снести Крымский мост за считанные минуты». Я не военный эксперт, и возможности «Нептунов» оценивать не могу.

Я твердо знаю другое: ХХI век дал террористам невиданные возможности. Кто еще утром 11 сентября 2001 года мог представить, что рухнут 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра? Что гражданский самолет можно использовать в качестве тарана? Кто мог подумать, что в качестве оружия массового поражения можно применить 19-тонный грузовик, как это случилось в 2016 году в Ницце? А там – 86 погибших и 308 раненных... Кто можно было представить, что в Одессе – европейском городе-миллионнике могут запросто сжечь в Доме профсоюзов 48 человек?

Давайте признаем: мы живем в мире, где людьми управляет не разум, а страсти. Вспомним украинского режиссера Олега Сенцова. Его посадили на 20 лет за подготовку взрывов, а также поджогов офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства «Единой России». Такой вот художник-акционист. К счастью, не очень успешный. Но те, кто взрывал опоры ЛЭП, питающие Крым электричеством, вполне себе преуспели.

Крымскому мосту действительно может угрожать опасность Фото: YouTube - Igor Korsakov

Мир так устроен, что военное превосходство теряет свое значение. Те, кто воюют с радикальными исламистами в Сирии, имеют колоссальное военное преимущество. И что? Победили? Нет – войне конца и края не видно. Пока есть те, кто готов идти до конца не считаясь вообще ни с чем, никакой безопасности быть и близко не может.

Украина, к великому сожалению, строит свою национальную идентичность на ненависти к русским. Нет великих, с мировым именем, писателей, поэтов, ученых. Нет великой украинской истории. Нет экономики. Нет полноценной армии. Президент – шоумен. А собирать себя в кучу, строить нацию, как-то надо. «Это русские во всем виноваты! Объедимся против русских!» - подсказывают оголтелые турчиновы. Вот и объединяются. Из среды наиболее отмороженных появляются свои сенцовы. И если кому-то совершить теракт не удалось, это еще ничего не значит.

Давайте не смеяться над отмороженными, а готовиться к их новым выходкам.

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