Производство изделий для ортопедии в Коптеве усовершенствуют
Здание федерального государственного унитарного предприятия «Центр разработки инновационных технологий в ортопедии» (ФГУП «ЦИТО») Министерства здравоохранения РФ, расположенного в районе Коптево, ждет реконструкция и техническое перевооружение производства. 16 июля об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Модернизация предприятия — оно специализируется на выпуске медизделий для ортопедии, травматологии и протезирования — позволит наладить процесс импортозамещения продукции в данном сегменте рынка.
— На предприятии ФГУП «ЦИТО» полностью заменят инженерные системы, лифты и технологическое оборудование, увеличат площадь помещений, предназначенных для медицинского обследования пациентов предприятия. Также проектом предусмотрено обновление фасадов, входных групп и кровли. Здание приобретет современный облик как внутри, так и снаружи, — рассказал Сергей Кузнецов.
Предприятие было основано в 1963 году. Оно располагается по адресу: улица Приорова, дом 10, строение 7–8. Сегодня является одним из крупнейших предприятий в данной отрасли. Производит медицинские изделия для травматологии и ортопедии.
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