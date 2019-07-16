Международный кинофестиваль дебютного кино пройдет в Санкт-Петербурге

• 14:47 • 16 июля 2019
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Вход на кинофестиваль будет свободным
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»
В Петербурге с 26 по 28 июля пройдет Международный кинофестиваль дебютного кино. Зрители смогут увидеть отечественные и зарубежные премьеры.
Мероприятие пройдет на территории Новой Голландии.
В рамках кинофестиваля также пройдут дискуссии с авторами, а преподаватели киношкол проведут лекции. Кроме того, запланировано проведение круглого стола, участники которого обсудят проблемы дебютного кино, сообщает издание «Невские новости».
Вход на фестиваль будет свободным.
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