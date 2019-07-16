Выбран актер на роль Элвиса Пресли
Найден актер, который исполнит роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Им стал 27-летний Остин Батлер.
По словам режиссера нового фильма База Лурмана, выбор был непростым. Окончательно решение было принято после многочисленных кастингов.
— Я знал, что не смогу сделать этот фильм, если кастинг не будет абсолютно правильным. И мы тщательно искали актера со способностями сыграть естественно и раскрыть свои вокальные данные, — добавил Лурман.
Отмечается, что новая картина расскажет об отношениях между молодым Пресли и его менеджером Томом Паркером. Роль последнего исполнит Том Хэнкс. Съемки стартуют в начале 2020 года, сообщает Variety.
Остин Батлер известен по ролям в сериалах «Дневники Керри» и «Хроники Шаннары».
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