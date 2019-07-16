В центре спорта. Окружной турнир по мини-футболу проходит в столице

В центре спорта. Окружной турнир по мини-футболу проходит в столице
Моя позиция на поле — полузащитник, значит, задача — помогать обороне. Соперники довольно серьезные, поэтому команда приняла решение пригласить профессионального футбольного тренера Петра Семшова, отца известного в прошлом игрока сборной России Игоря Семшова.
— Я с удовольствием принял приглашение команды «Смоленка». Подобные турниры всегда интересны. В таких, дворовых, соревнованиях можно увидеть перспективных ребят и пригласить в свою команду, — сказал Петр Семшов.
Тренерские наставления дали свои результаты: если в дебютном матче турнира команда «Смоленка» проиграла соперникам с разгромным счетом 5:13, то в двух новых играх одолела двух других противников по подгруппе — 9:6 и 9:5. И, заняв второе место в своей группе, вышла в плей-офф окружного турнира по мини-футболу. Впереди — еще более сильные соперники, борьба за победу и интересные столичные спортивные выходные.
Коротко о турнире
Летний кубок Центрального административного округа по мини-футболу стартовал 1 июня. Матчи проходят на открытых спортивных площадках. Участвуют 8 команд: «Пресня», «Смоленка», «Мещанка», «Камни», «Рабочий поселок», «Шелепиха», BlacEagles и UzBoys.
Турнир завершится 24 августа. Все победители получат кубки и медали. Кроме того, организаторы наградят игроков, особо проявивших себя во время этого сезона.
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