Разумная невежливость
— Понимаешь, — говорила мне подруга. — Они реально разговаривали как сотрудники банка. Невозможно было не поверить.
Это только кажется, что жертвами мошенников становятся глупые, необразованные люди. С некоторых пор по телефону я зачастую хамлю.
— Я вам перезвоню сама, мне некогда, до свидания, — вот набор фраз, которыми я заканчиваю разговор с сотрудниками банков, представителями страховых компаний и другими «спасителями» моего бюджета. Слишком многие попались на удочку «служб безопасности», которые взволнованными голосами сообщали о попытках снять деньги с карты.
У подруги был сложный период. Ей казалось, что она ничем не может управлять, поэтому, когда ей предложили заблокировать карту, чтобы избежать дальнейших поползновений, она напомнила ее номер и тут же лишилась средств. Сейчас она ходит в полицию как на работу.
И стражи порядка говорят, что таких доверчивых становится больше. Недавно подобный звонок поступил коллеге. Я подавала ей отчаянные сигналы, и она прервала вовремя этот разговор. И слава богу!
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