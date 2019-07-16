Эксперт предложил ужесточить методы борьбы с коррупцией
Экономист Олег Сухарев отметил, что коррупция проникла на все уровни хозяйственной жизни, поэтому необходимо ужесточить наказание за подобное преступление.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин предложил бороться с коррупционерами путем конфискации имущества. По его мнению, следователи должны получить возможность запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, так как многие преступники пытаются скрыть имущество, передает издание «Известия».
Эксперт Олег Сухарев считает, что суд должен конфисковать имущество не только фигуранта дела, но и ближайшего круга его родственников.
— Это жены, родители и дети. Может, даже подумать насчет двоюродных, — заявил он в комментарии «Царьграду».
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