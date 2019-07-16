Украина сообщила о согласовании «нормандским форматом» обмена пленными
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Вадим Пристайко сообщил, что на встрече лидеров стран «нормандского формата» были обговорены условия обмена пленными.
По словам политика, стороны также договорились о примерных сроках выполнения указанной задачи.
— В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества наших пленных, — передает слова Пристайко «Интерфакс Украина».
Кроме того, он рассказал об основных задачах Киева. По словам Пристайко, они заключаются не только в получении назад своих людей, но и в разблокировке процесса обмена «всех на всех».
Также он сообщил и о других договоренностях, достигнутых на встрече. В их числе - прекращение огня и разминирование в Станице Луганской и еще на территории двух участков, предварительно согласованных.
Напомним, что встреча, детали которой раскрывает замглавы администрации президента Украины, состоялась 12 июля.
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