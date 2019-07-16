Живописный променад вдоль берега

Живописный променад вдоль берега
Большой городской пруд — особое место в парке, где любят отдыхать тысячи горожан. Но до комплексного благоустройства здесь не было удобных подходов и спусков к воде.
— Для того чтобы максимально разнообразить отдых посетителей, в парке обустроят живописные прогулочные променады в виде набережных на сваях, которые позволят включить береговую линию в общее пространство парка, — уточнил Петр Бирюков.
В целях безопасности на набережных установят ограждения. Сейчас в парке завершается реконструкция фонтана.
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На обновленных территориях установят лавочки, лежаки, а для вечерних прогулок по набережным в поручни вмонтируют светодиодную ленту. Также здесь высадят новые деревья и кусты.
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