Вера Брежнева посетила литературный фестиваль
• 17:07 • 16 июля 2019
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Вера Брежнева отметила, что на подобных фестивалях всегда царит потрясающая атмосфера
Фото: Скриншот с YouTube канала «Эмпатия Манучи»
Вера Брежнева опубликовала в социальных сетях снимки с литературного фестиваля.
Певица отметила, что на подобных мероприятиях собираются хорошие люди и всегда царит потрясающая атмосфера, передает «Утро.ру».
Многие подписчики восхитились внешним видом певицы.
«Вера Брежнева вы самая лучшая женщина милая леди вы чудо», «Какие вы красивые», «Вы прекрасны» — пишут они в комментариях.
Тем не менее некоторые отмечают, что на фотографиях видно возраст певицы: на некоторых снимках свет падает так, что кажется, что у Брежневой седые волосы.
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