Сергей Собянин уволил заместителя руководителя столичного Департамента финансов
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил заместителя руководителя Департамента финансов Москвы Александра Чумаченко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
— Освободить Чумаченко Александра Владимировича от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента финансов Москвы и уволить с государственной гражданской службы 19 июля 2019 года по собственной инициативе, — сказано в распоряжении.
Напомним, что 12 июля мэр Москвы подписал распоряжение об увольнении заместителя руководителя столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
Также недавно на должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы был назначен Сергей Александрович Мельников.
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