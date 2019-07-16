Россияне оценили возможность переобучения в предпенсионном возрасте
Более половины россиян считают переобучение людей старшего возраста эффективным. За данную позицию проголосовали 68,5 процента респондентов. Соответствующие результаты опроса «Работа в России» привел Роструд.
31 процент респондентов думают, что переобучение пожилых людей — вынужденная мера. Более 18 процентов опрошенных считают, что получать образование в этом возрасте уже поздно.
Большинство респондентов (54,7 процента) посчитали, что главным фактором при переобучении должна быть возможность дальнейшего трудоустройства. 27,9 процента отметили призвание и интерес. Престиж и доход по специальности оказались важны для 17 процентов.
Кроме того, более 81 процента людей отметили, что хотели бы пройти переобучение после достижения предпенсионного возраста. Наиболее популярными специальностями названы финансы (12 процентов), рабочие специальности (11,7 процента), продажи и услуги (9 процентов). Также участники опроса выделили юриспруденцию, образование, строительство, медицину и транспорт.
Программы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста разработаны в рамках федерального проекта «Старшее поколение». На данный момент обучение проходят более 22 тысяч человек. Наиболее активными регионами в этом направлении признаны Ростовская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская, Свердловская области, Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края, а также Башкортостан и Татарстан сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России появилась новая госуслуга — информирование граждан о наступлении предпенсионного возраста.
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