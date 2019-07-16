Первый тренер Бакаева рассказал об игре футболиста в юном возрасте
Зелимхан Бакаев на сегодняшний день является одним из самых ярких игроков «Спартака». Первый тренер футболиста Алексей Лунин рассказал, как Бакаев проявлял себя в детских командах.
Андрей Лунин отметил, что Бакаев всегда выделялся целеустремленностью, характером, желанием играть. Чаще всего в команде он занимал позицию левого нападающего. По словам Лунина, Бакаев часто зарабатывал штрафные и пенальти.
— Сейчас Бакаев тактически очень вырос, действует более разнообразно и используют его уже справа — может смещаться в центр для удара. Стал гораздо увереннее в своих действиях, — подчеркнул тренер в комментарии argumenti.ru.
Андрей Лунин, что у игрока «Спартака» еще есть потенциал для развития.
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