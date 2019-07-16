Собака Ирины Салтыковой напала на ее дочь

Дочь Ирины Салтыковой Алиса пострадала от нападения собаки своей матери. Инцидент произошел несколько недель назад.

Девушка приехала к матери в гости. Ее встретила собака, которая сразу же проявила агрессию.

— Я наклонилась, чтобы погладить Лаванду (собака Ирины Салтыковой — прим. «ВМ»), как вдруг она на меня набросилась. Это было совершенно неожиданно, я знала эту собаку всю жизнь и не могла такого даже представить. Самое странное и страшное, что она сразу вцепилась мне в лицо, — поделилась Алиса Салтыкова.

По словам девушки, у нее не было времени на раздумье. Она смогла разомкнуть пасть животного с помощью руки. После мать смогла отвезти ее в больницу, где ей оказали посильную помощь. В частности, младшей Салтыковой наложили около 30 швов только на верхнюю губу. Руку также пришлось зашивать. В результате нападения у девушки осталось несколько шрамов, а один палец на руке и верхняя губа потеряли чувствительность.

— Собаку мы никуда не дели, она по-прежнему живет с мамой. К счастью, страха перед Лавандой у меня не появилось, хотя к ней я стараюсь не подходить, — добавила Алиса.

Стоит отметить, что у младшей Салтыковой есть своя собака такой же породы — мареммо-абруццкая овчарка. Девушка рассказала, что справиться с возможной фобией ей помог именно ее пес, пишет издание Woman.ru.

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