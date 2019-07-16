Пассажиропоток соседних линий метро вырос из-за закрытия участка красной ветки

Из-за закрытия участка Сокольнической линии московского метро пассажиры чаще всего пользуются альтернативными маршрутами проезда через Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе столичной подземки.



Максимальный рост пассажиропотока наблюдался на станции «Университет», которая в период ограничений стала конечной на юго-западном участке, ею воспользовались в три раза больше пассажиров, чем обычно.

Некоторые пассажиры выбрали альтернативные маршруты проезда через ближайшие станции других линий — Калужско-Рижской и Солнцевской. На Калужско-Рижской линии самой популярной для проезда стала станция «Теплый Стан», ее пассажиропоток вырос на 18 процентов. Второе и третье место по востребованности разделили «Коньково» и «Беляево», где количество пассажиров выросло на шесть процентов и три процента соответственно.

На Солнцевской линии наибольшее количество пассажиров было отмечено на станциях «Рассказовка» и «Озерная». Пассажиропоток на них возрос на 30 процентов и 23 процента соответственно.

Также в районе закрытых станций курсируют компенсационные автобусы: в понедельник, 15 июля, они перевезли почти 350 тысяч пассажиров.

Напомним, с 13 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» из-за строительства Большой кольцевой линии. В обычном режиме Сокольническая линия начнет работу с 5:30 воскресенья, 21 июля.

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