Язык до Киева теперь не доведет

Русский язык с 16 июля официально исчез с улиц украинских городов и деревень.

Теперь при исполнении служебных обязанностей можно говорить только на «мове». Тем, кто продолжает изъясняться на русском языке, выпишут штраф.

Украина всеми силами стремится в Европу. И здесь все — чистая демократия. В кавычках, конечно. Продолжается бесконечная атака на все, что связано с Россией. Теперь добрались и до языка. В духе истинной демократии — запретить гражданам Украины изъясняться по-русски. В стране, где процент говорящих на нашем языке очень высок. А чтобы никто не смел ослушаться установленных порядков, подрядили надзирателей, которых официально назвали более мягким словом «инспекторы». Карательный батальон русскоязычного населения. В бюджет Украины рекой потекут деньги с «московским привкусом».

Резонансный закон пришелся на пору правления Владимира Зеленского. Когда звезда местных юмористических шоу отстегивал шуточки со сцены, было куда больше поводов для улыбок. А теперь их нет. На публике образ Зеленского — «свой в доску». Парень из соседнего подъезда, который добился оглушительного успеха и при этом не потерял связь с простыми людьми. Но пока это всего лишь образ, транслируемый через телеприемники украинцев.

На деле же одно решение жестче другого. Особенно во всем, что касается России. А ведь каждый четвертый, по данным исследования, назвал русский язык для себя родным. А ведь эти люди за него голосовали.

К слову, Зеленский этим законом сам себя поставил в неловкое положение. В его речи нет-нет да и невольно проскочит словцо из лексикона «страны-агрессора». А легендарные дебаты с теперь уже бывшим президентом Петром Порошенко и вовсе могли быть им проиграны. Ведь один из эффектных ходов, который применил Зеленский, — переход в ряде ключевых вопросов с украинского языка на русский.

А ведь страна, им управляемая, велика. Народ разный, но, как ни крути, это — народ Украины. Приедет Зеленский к кому-нибудь в гости, выйдет к нему простоватый местный житель и спросит что-нибудь на русском. Хотел бы я увидеть действия президента Украины. Велит охрану его оттеснить? Сам перейдет на русский, а затем заплатит штраф и за себя, и за того парня? А может, жестко прикажет нерадивому общаться с ним только на «мове»? Вопросов больше, чем ответов. Хотя есть еще способ, как им избежать наказания: сделать так, чтобы рядом не было тех самых инспекторов, что призваны следить за соблюдением закона.

Каждому четвертому жителю Незалежной придется усиленно корпеть над украинским языком. Переучиваться учителям, врачам, полицейским. А ведь казалось, что их обязанность — преподавать, лечить и защищать. И совершенно без разницы, на каком языке они при этом разговаривают. А теперь знание «мовы» станет стандартом профпригодности. Не можешь выучить — до свидания? Как-то не демократично. Да и вовсе попахивает дискриминацией.

Рада и президент заняты не тем. Как будто после отказа от русского языка у украинцев вырастут зарплаты и снизятся траты на коммуналку, как грибы начнут расти новые рабочие места, чтобы не бежать за трудоустройством в соседние государства. За борьбой с «ветряными мельницами» власти не замечают реальных проблем. Да и нужно ли им это? Видимо, куда важнее победить все русское. Теперь этот бредовый закон будут обсуждать в Организации Объединенных Наций. И сделанные там выводы станут лакмусовой бумажкой отношения мирового сообщества к России. Остается лишь уповать на здравый смысл.

Хотя проявляется он, увы, все реже.

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