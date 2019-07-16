«Росконтроль» назвал лучших производителей консервированной красной фасоли
Эксперты центра Союза потребителей «Росконтроль» проверили качество консервированной красной фасоли популярных марок, представленных в магазинах.
Сотрудники изучили продукцию семи производителей — Bonduelle Classique, Green Ray, «Фрау Марта», «Белгородские овощи», «6 соток», Heinz, «Семейные секреты».
Первым признаком безопасности, на который стоит обратить внимание, является состояние банки. Важно, чтобы она не имела дефектов.
Также на безопасность влияют физико-химические показатели. Отмечается, что бензойная и сорбиновая кислоты во всех банках отсутствовали. В одном образце — «Белгородские овощи» — было обнаружено остаточное количество пестицида о-фенилфенола. Однако его количество было намного меньше максимально допустимого.
На показатель качества продукции влияет количество витамина С и самой фасоли в банке. Пять из семи производителей соблюдают правило касательно количества фасоли в банке. Согласно стандарту, ее массовая доля должна составлять не менее 55 процентов от всей массы консервов. Меньше всего фасоли в упаковках «Белгородских овощей» и «Семейных секретов» — 51 и 42 процента соответственно.
Мало витамина С оказалось у трех производителей — это «Белгородские овощи», «Фрау Марта» и «Семейные секреты». По словам специалиста экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Елены Менячихиной, низкое содержание витамина С в фасоли позволяет предположить, что все перечисленные консервы были изготовлены из восстановленного сырья.
По итогам экспертизы только производитель «Семейные секреты» был добавлен в список товаров с замечаниями. Остальные были признаны безопасными и рекомендованными к покупке, сообщается на сайте «Росконтроля».
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