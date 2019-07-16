Три барьера в развитии беспилотного транспорта назвал спецпредставитель Путина
Специальный представитель президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал о трех барьерах, которые встают на пути развития на территории РФ беспилотного транспорта.
Он сообщил об этом в ходе выступления на образовательном курсе «Остров 10-22» в Сколтехе.
По словам Пескова, первым барьером является сам выпуск беспилотников на дороги, вторым – обеспечение таким транспортом трасс общего пользования, и третьим – организации эксплуатации подобных машин.
Спецпредставитель президента, как передает РИА Новости, заявил, что ко второму пункту в РФ уже подошли. На третий же, по словам Пескова, «даже не замахивались». Отмечается, что финальный этап затронет не только транспортную и экономическую, но и трудовую сферу. При переходе на беспилотники в работе начнут нуждаться водители, которых заменят машины.
Что касается первого барьера, здесь Песков отметил, что на дороги инновационного центра «Сколково» в рамках эксперимента уже выпускали беспилотные автомобили.
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