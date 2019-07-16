«Очень веселая, добрая и живая»: поклонники Бузовой восхитились ее искренностью

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей очередного выпуска YouTube-шоу Comment Out. Ее соперником по программе стал нападающий столичного «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов.

По правилам шоу герои должны выполнять различные задания. В частности, им предлагается написать определенный комментарий. Если участник отказывается, следует наказание.

Во втором раунде Бузова должна была написать неприятный комментарий на странице Филиппа Киркорова про мам, путешествующих с детьми на самолетах. Артистка отказалась это делать.

— Есть вещи, которые можно написать, а есть вещи, которые для меня являются ну просто святыми. И так шутить — это очень за гранью, я считаю, — сказала певица.

За отказ от написания комментария Бузовой было назначено необычное наказание: Смолов должен был натереть ей морковь в рот.

Пользователи YouTube, посмотревшие выпуск шоу, восхитились словами Бузовой:

«Вам удалось сделать невозможное, я даже начала симпатизировать Бузовой».

«У Смолова отличное чувство юмора! Оля приятно удивила!».

«Бузова крутая, ходячий позитив».

«Какой-то самый адекватный и реально смешно выпуск. Респект Федору и Ольге».

«Прямо Олю с другой стороны узнаем. Молодец! Очень веселая, добрая и живая».

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