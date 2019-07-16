Воскресная школа появится при храме Торжества Православия в конце года
• 20:45 • 16 июля 2019
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В приходском доме с классами и актовым залом будут проходить занятия секций и кружков
Фото: фото пресс-службы Синодального отдела по благотворительности РПЦ
Воскресную школу при храме Торжества Православия планируют открыть до конца 2019 года. Сейчас работы по ее возведению подходят к концу, в интерьерах делают чистовую отделку. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
Ранее на месте храма был пустырь, теперь — зона отдыха с парком и прудом. Предполагается, что храмовый комплекс станет архитектурной доминантой этой территории. А в приходском доме с классами и актовым залом будут проходить занятия секций и кружков, передает РИАМО.
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