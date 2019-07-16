Мошенничество в медцентрах: как обнаружить обман и не навредить здоровью

Большинство жертв мошенников — люди, не обладающие достаточными юридическими и финансовыми знаниями, чаще всего попавшие в безвыходную ситуацию.

— Мошенники всегда играют именно на этом. Люди не знают, что 99 процентов высокотехнологичной медицинской помощи можно получить бесплатно в городских медучреждениях, — отмечает председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

По словам психолога Ольги Драгой, мошенники выборочно манипулируют людьми.

— Мошенники не «нападают» на всех тотально. У них своя выборка: люди, которые в курсе происходящего, знают повестку дня, им неинтересны. Они выбирают людей, изолированных от большого информационного поля, людей одиноких, нуждающихся в поддержке, разговоре по душам. Мошенники давят на слабости своих жертв. Это чистая манипуляция, — сказала она.

Как отмечает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения Москвы» Андрей Тяжельников, на обследование по программе «Здоровая Москва» жителей действительно приглашают и звонками, и смс-сообщениями.

— Если вас пригласили именно в павильон, то это строго определенное место в парке, он особым образом брендирован, у него есть все атрибуты, по которым можно идентифицировать, что это именно программа Департамента здравоохранения Москвы, — подчеркивает Андрей Тяжельников.

Любые звонки от сотрудников поликлиник можно очень легко проверить — адреса и телефоны поликлиник указаны на официальных сайтах самих медучреждений, а также на сайте Департамента здравоохранения столицы. Более того, ни один врач не позвонит пациенту, чтобы рассказать ему о диагнозе. Все сообщения носят исключительно рекомендательный характер.

— Все москвичи должны знать, что программа «Здоровая Москва» — бесплатная, и пройти обследование они могут либо в парке, либо в поликлинике, к которой они прикреплены. Ни в какие другие организации их приглашать не могут, — добавляет Стебенкова.

К обсуждению подключается юрист по защите прав пациентов Марина Зубкова, которая отмечает, что мошенники очень часто используют во время медицинского обслуживания липовые договора, которые люди даже не читают.

— Без подготовки разобраться в таких документах непросто. Но прежде всего нужно обратить внимание на права и обязанности сторон, которые указаны в договоре. Важно также смотреть, какой вид услуг предоставляет медучреждение, — рекомендует юрист.

По ее словам, зачастую пациенту обещают провести одну процедуру, однако в договоре указана совсем другая. Например, вместо проведения операции оказывают консультационные услуги.

Чтобы предупредить мошеннические действия, эксперты рекомендуют горожанам быть более внимательными к самим себе — не проходить медицинские обследования только тогда, когда это необходимо, а как можно чаще посещать мониторинги здоровья.

КСТАТИ

В территориальных центрах социального обслуживания в рамках программы «Московское долголетие» проходят лекции по финансовой грамотности, на которых банковские специалисты раскрывают способы защиты от мошенничества как в банковской сфере, так и в быту.

СПРАВКА

Программа «Здоровая Москва» заработала 3 июня этого года. В 46 павильонах, расположенных в столичных парках и скверах, горожане могут пройти первый расширенный этап диспансеризации — проверить кровь, сделать ЭКГ, пройти УЗИ, а также по специальному расписанию в выходные работают мобильные флюорографы.

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