Росгвардейцам разрешили не представляться при проверке граждан
Представители пресс-службы Росгвардии по Владимирской области заявили, что бойцам силового ведомства необязательно называть свои должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданам для проверки или задержания.
Данный вопрос был поднят для обсуждения после того, как во Владимире боец Росгвардии остановил журналиста и потребовал показать телефон, разблокировав его. Также представитель ведомства активно интересовался, не загружен ли на мобильный мужчины мессенджер Telegram. Журналист попросил гвардейца назвать свою фамилию, тот отказался и представился просто как Мурат.
Оказалось, что легитимность вышеуказанных действий представителя ведомства не прописана в законодательстве.
Издание «ПроВладимир» сообщает, что местный орган управления не увидел в описанной ситуации конкретики. По мнению Росгвардии, в заявлении не были четко описаны обстоятельства, при которых сотрудник ведомства потребовал показать телефон.
Отмечается, что гвардеец может попросить разблокировать гаджет «в добровольном порядке», даже если не считает гражданина подозрительным. При наличии подозрений боец имеет право задерживать граждан и проверять имеющиеся у них вещи.
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