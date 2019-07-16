Как выбирать икру из баклажанов

Баклажанная икра — прекрасный деликатес. Я бы советовала купить в стеклянной банке — там она намного лучше сохраняется.

К тому же в стекле виден цвет продукта. Учтите: яркая икра хоть и выглядит прекрасно, но это может свидетельствовать о том, что производитель удешевил производство, разбавив баклажаны более «простыми» овощами — например, тыквенным пюре. Цвет «правильной» икры неяркий, уходящий скорее в какую-то буроватую прозелень. При этом икра не должна быть и совсем бурой — высока вероятность, что продукт будет горчить из-за перезрелых плодов.

Еще один важный момент: икра бывает обжаренная (считается вкуснее, но жирнее) и уваренная (меньше калорий и не так вкусно). Но это кому как нравится. А вот состав — это уже объективно. Нужно искать тот, в котором баклажаны на первом месте, причем в убедительной пропорции. Например, такой: баклажаны — 46 процентов, томаты — 17 процентов, томатное пюре — 10 процентов, перец — 9 процентов и т.д.

Цвет «правильной» икры неяркий, уходящий скорее в какую-то буроватую прозелень Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Хорошо, если в продукте содержатся сельдерей, петрушка, укроп, стручковый перец, черный перец. Также я бы советовала избегать тыквенных добавок — ими обычно разбавляют продукт. Кстати, если в баклажанной икре процент самих баклажанов не указан — это плохой признак. Может быть, их там совсем мало.

Обязательно смотрите и на дату выработки: баклажаны середины лета будут более нежными, чем осеннего сбора. Кроме того, осенне-зимняя дата может косвенно говорить о том, что баклажаны уваривали, тогда как летняя продукция скорее всего именно ужаренная. Не менее важна и консистенция: никаких крупных семечек, все должно быть достаточно однородным.

Ну а дальше следуйте только путем личного опыта. Открываете банку и принюхиваетесь. Аромат баклажанной икры очень характерный, он не должен иметь никаких посторонних примесей вроде прогорклости. Вкус тоже характерный, он не должен быть слишком кислым.

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