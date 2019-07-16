Музыканты из Израиля выступили в Музее Победы в честь погибших артистов
Молодежный духовой оркестр из израильского города Кфар-Саба впервые дал концерт в московском Музее Победы во вторник, 16 июля. Полуторачасовая программа была посвящена артистам Государственного духового оркестра СССР, погибшим осенью 1941 года во время битвы под Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы.
В программе прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, музыкальная композиция из кинофильма «Список Шиндлера», песня «День Победы» Давида Тухманова, а также аранжировки народных песен и современных израильских композиторов.
Концерт прошел в рамках международного проекта «Бессмертный оркестр» — фестиваля духовой музыки, посвященного памяти музыкантов, погибших на полях сражений XX и XXI веков.
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