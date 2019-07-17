Около 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 00:46 • 17 июля 2019
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В аэропорту Внуково восемь рейсов отменили, еще 11 рейсов задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 17 июля отменили и задержали в общей сложности 48 рейсов.
В аэропорту Домодедово пять рейсов отменили, еще 15 рейсов задержали. В аэропорту Внуково восемь рейсов отменили, еще 11 рейсов задержали. В аэропорту Шереметьево девять рейсов задержали.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
Ранее сообщалось, что законопроект о самостоятельном выборе аэропортов касательно оборудования помещений для курения в трансферных зонах приняли депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении.
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