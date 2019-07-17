Центр «Платона» в Новой Москве изменит график с 1 августа
• 03:11 • 17 июля 2019
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Центр на улице Адмирала Корнилова в поселении Сосенское перейдет на ежедневный график работы
Фото: http://platon.ru/
Пресс-служба системы «Платон» информирует пользователей о предстоящей корректировке графика работы центра обслуживания в Новой Москве.
С 1 августа центр, расположенный на улице Адмирала Корнилова в поселении Сосенское, перейдет на ежедневный график работы с 8 до 22 часов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что в скором времени тарифы системы «Платон» будут повышены. По его словам, проезд по федеральным трассам для водителей грузовиков подорожает на 14 копеек.
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