Каждый третий россиянин назвал Украину братской страной
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный отношению россиян к Украине. Выяснилось, что 30 процентов респондентов считают Украину братской страной.
28 процентов участников исследования не видят в Украине что-то большее, нежели просто соседа. 12 процентов считают это государство угрозой для России, девять процентов — враждебной страной.
В целом 56 процентов респондентов выразили хорошее отношение к Украине, плохо и очень плохо к соседнему государству относятся 12 и девять процентов соответственно.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 июня среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Результаты опроса приводит РИА Новости.
Напомним, российско-украинские отношения обострились после того, как в 2014 году по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Украинские власти утверждают, что это «незаконная аннексия» их территорий, и последовательно продлевают ограничительные меры в отношении России — в частности, действие запрета на поставку в страну российских товаров широкого перечня пролонгировано до 31 декабря 2020 года.
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