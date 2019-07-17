Москва вспоминает легендарный «парад» побежденных гитлеровцев

Летом 1944 года Красная армия в ходе операции «Багратион» мощнейшим ударом взломала немецкую оборону и, быстро наступая, освободила Белоруссию. Всю, до самых западных областей. Немцы потеряли в Белоруссии всю группу армий «Центр», однако союзническая пресса выражала неверие в такие значительные успехи РККА. Именно тогда Сталин захотел продемонстрировать успехи советских войск всему миру.

Операцию «Большой вальс» поручили провести и подготовить НКВД. Ответственным назначили генерал-полковника Аркадия Аполлонова, начальника внутренних войск НКВД. Местами размещения немцев стали поле московского ипподрома и стадион «Динамо». Рано утром 17 июля всех пленных разделили на две неравные группы: первая — около 42 тысяч человек — должна была проследовать по улице Горького, затем по часовой стрелке по Садовому кольцу до Курского вокзала.

Маршрут второй из 15 тысяч человек пролегал также по улице Горького, а далее по Садовому кольцу, но против часовой стрелки, до станции Канатчиково Окружной железной дороги. Девятнадцать высших офицеров в чине до генерал-лейтенанта возглавили колонну. Всем своим видом они старались продемонстрировать москвичам, что не сломлены пленом.

За головой колонны шли офицеры. Далее тянулась серая солдатская масса. У многих солдат через плечо на веревках побрякивали консервные банки (вместо котелков). Солдаты вермахта, по воспоминаниям, с любопытством разглядывали москвичей и красивые здания центра столицы, ничуть не пострадавшие от авианалетов.

По обеим сторонам двигался конвой войск НКВД из кавалерийского полка дивизии имени Дзержинского (сейчас ОДОН Росгвардии. — «ВМ»).

— Московские милиционеры в форме и штатском были приданы им в усиление, — пояснил «ВМ» историк Валерий Сидоров. — Побегов не ждали, а вот нападения на колонну немцев со стороны москвичей опасались всерьез.

Как писал в своем рапорте зампред Государственного комитета обороны Лаврентий Берия, при прохождении колонн военнопленных москвичи вели себя организованно, никаких происшествий не было, однако многие кричали «Смерть Гитлеру!» и «Смерть фашизму!»

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