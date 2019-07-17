Владимир Жидкин: В Новой Москве построен мост через реку Молодцы
Строительство трассы длиной около 3,5 километра завершается в Новой Москве. Дублер Остафьевского шоссе соединит поселение Рязановское с Щербинкой. Сложнейшим элементом трассы является 200-метровый мост через приток Десны — реку Молодцы. На нем уже уложен асфальт, сообщил в среду, 17 июля, руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— На мосту четыре полосы для движения, по две в каждом направлении, смонтирована ливневая канализация, установлена высокотехнологичная противогололедная система, комплекс видеонаблюдения, энергоэффективное наружное освещение, — уточнил он.
По словам главы столичного ведомства, на протяжении всего моста обустроены ограждения и тротуары, сооружение готово к эксплуатации и поможет сократить путь до поселения Рязановское.
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