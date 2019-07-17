Власти столицы отказали в расширении Рогожского рынка
Градостроительно-земельная комиссия столицы не согласилась расширять площадь Рогожского рынка в центре Москвы.
Дело в том, что владельцы комплекса «Рогожские торговые ряды» площадью более 4 тысяч квадратных метров, находящегося в Таганском районе города, изъявили желание увеличить его площади более чем в три раза. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
В осуществлении задумки было отказано из-за того, что торговый объект находится в непосредственной близости с жилыми домами на Рогожском Валу. Комиссия посчитала, что согласие на такой проект невозможно, ведь в таком случае будут внесены изменения в городские правила землепользования и застройки.
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