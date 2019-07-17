Меган Фокс вывела своих сыновей на прогулку в нарядах для девочек

Папарацци застали американскую актрису Меган Фокс во время прогулки с семьей по Лос-Анджелесу. Фотографов шокировало то, что дети знаменитости были одеты в наряды для девочек.

Дело в том, что у звезды три ребенка и все они — мальчики. На одном из детей, к примеру, были сиреневые шорты, а на другом — желтые лосины. Старший брат оказался самым смелым: он прогуливался по городу в сарафане, розовых кедах и с сумочкой через плечо.

Пользователи соцсети Instagram уже успели яростно отреагировать на неподобающее воспитание детей Фокс.

«А где отец? Отцы вообще решают там что-то? Ужас!» написала одна из пользователей соцсети.

«А потом женится на дочке (сыне), Джоли», отреагировала россиянка на фото знаменитости.

«А где сыновья?», поинтересовался поклонник актрисы.

Тем не менее это не первый подобный случай. Например, Анджелина Джоли намного раньше стала представительницей такого «тренда». Ее дочь Шайло давно исключила из гардероба юбки и платья и подстриглась «под мальчика». А сын Шарлиз Терон, как и дети Фокс, любит розовый цвет и наряды для девочек.

Известно, что Фокс с 2006 года замужем за актером Брайаном Остином Грином. У пары есть три сына: Ноа Шеннон, Боди Рэнсом и Джорни Ривер.

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