Экс-депутат Рады оценил вероятность техногенной катастрофы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник оценил вероятность возникновения техногенной катастрофы на Украине без транзита газа из России.
Бывший министр экономики страны Виктор Суслов 16 июля заявил, что без транзита российского газа не будет необходимого давления в украинской газотранспортной системе. Для осуществления нормальной работы украинской ГТС необходимо, чтобы по газопроводам проходило минимум 45 миллиардов кубометров топлива, передает Nation News.
Целые регионы страны рискуют потерять доступ к газу. Чтобы поддержать необходимое давление, страна будет вынуждена отключать крупные предприятия.
Владимир Олейник подтвердил, что транзит газа обеспечивает необходимое давление в трубах. Власти Украины не хотят решать газовый вопрос, а зима близко, и техногенная катастрофа приближается.
— Президент Владимир Зеленский не занимается газовым вопросом. При этом все понимают, что проблема не решится за день–два. Надо сесть за стол переговоров, менять риторику, — пояснил он в комментарии ФАН.
Владимир Олейник отметил, что прекращение транзита также приведет к тому, что Украина потеряет около трех миллиардов долларов, что для бюджета страны — огромные деньги.
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