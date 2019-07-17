Более 15 уголовных дел возбудили против чиновников и бизнесменов в Астрахани
Следователи проводят расследование в связи с возбуждением 17 уголовных дел по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» в отношении астраханских чиновников и предпринимателей. Под подозрение, в частности, попали один действующий и два бывших министра строительства и ЖКХ.
Уточняется, что чиновники подозреваются в незаконном выделении из бюджета 47 миллионов рублей. Кроме того, дела связаны с нарушениями при переселении людей из аварийного жилья.
Уголовному преследованию также подверглись начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, экс-начальник по работе с населением администрации Советского района Астрахани, а также два бизнесмена из строительной сферы. Соответствующая информация приведена на сайте Следственного комитета России.
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