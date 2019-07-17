Развиваем промзоны города

Сегодня в Москве более 80 производственных и около 260 промышленных зон. Это колоссальная территория площадью 15,6 тысячи гектаров, которую необходимо разрабатывать, привлекая инвесторов.

Первостепенная задача — это анализ малоэффективных промышленных территорий. На них нужно создавать условия для развития производственных предприятий, технопарков. В связи с этим ведущие направления в реорганизации промзон — это внесение изменений в правила землепользования и застройки, создание новых проектов планировки территории и реализация программы комплексного и устойчивого развития территорий.

Город делает все возможное для вовлечения капитала, чтобы развивать высокотехнологичную промышленность, медико-фармацевтический кластер и информационные технологии. Только в минувшем году было утверждено три проекта планировки территории площадью около 53 гектаров. Запланирована реорганизация территории Южного Медведкова, ограниченной улицами Чермянской, Полярной, Молодцова и Вилюйской, части территории промзоны 48-I, расположенной в Северном округе Москвы, и части территории 21-I в Восточном округе.

Лаборатория виртуальной и дополненной реальности в технопарке РГСУ Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день в активной проработке находятся 27 проектов планировки территории производственных зон. Из них процедуру публичных слушаний прошли 12 проектов, остальные находятся в разработке.

Важно отметить, что теперь правообладателю достаточно обратиться в Москомархитектуру и получить разрешение на строительство, основываясь на видах разрешенного использования правил землепользования и застройки.

Долгое время большинство промышленных территорий представляли собой депрессивную малоэффективную застройку из-за отсутствия стимула у собственника.

Два года назад были внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, касающиеся комплексного развития территорий (КРТ). Этот институт как раз призван стимулировать собственников заброшенных или неэффективно используемых производственных территорий ими по-настоящему заняться, привести в порядок и начать развивать. Если же владельцы не могут или не хотят этого делать, город может изъять земли и сам заняться их развитием.

Примеров изъятия участков пока нет. Закон серьезный, все-таки речь идет об изъятии собственности. Потребовалась разработка целого ряда подзаконных актов, и сейчас в них вносятся изменения, чтобы увязать друг с другом нормы разных законов. Однако зайти на сайт, чтобы посмотреть, попала ли их промзона в действие КРТ, собственники могут уже сейчас.

Сегодня можно наблюдать развитие ЗИЛа: открыли Ледовый дворец, парк, сдается в эксплуатацию жилье. Планируется набережная Марка Шагала. В ближайшее время изменится ситуация и в других промышленных зонах.

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