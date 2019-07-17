Армейские чины бегут впереди президента

В Минобороны подготовили проект президентского указа, которым предлагается расширить список грубых дисциплинарных проступков.

Предлагается считать грубым проступком (чуть ли не как пресловутая дедовщина или самовольное оставление части) общение со СМИ и хранение смартфонов.

Кроме того, министерство хочет значительно ужесточить наказание за нарушение этих правил. Теперь за это смогут понижать в звании или должности, арестовать на месяц или вообще уволить со службы, если, конечно, указ подпишет президент.

Но позвольте! Ведь еще в марте президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим иметь смартфоны и общаться с представителями СМИ! Зачем же пересаливать? Или слова президента недостаточно?

Дело в том, что до некоторых армейских чинов иногда доходит не сразу. Если вообще доходит. Вот и сейчас — добиралось с весны. Ну а как уж дошло, то — стой там, ходи сюда!

Военные торопятся Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Видимо, хорошо зная свой контингент, военные решили усилить и углубить. Чтоб как дойдет, так уж не покинет.

Каждый, кто служил, знает, что Библия солдата — УГ и КС, устав гарнизонной и караульной службы. И, стоя под грибком, на перекладине которого вырезано штык-ножом бессмертное «Деревья умирают стоя», каждый помнил статью 189 — о том, что часовому запрещено.

Боюсь, что теперь, в соответствии с новым рвением армейских мыслителей, эта знаменитая статья будет выглядеть так:

— Часовому запрещается: спать, сидеть, прислоняться к чему-либо, писать, читать, петь, разговаривать, есть, пить, курить, отправлять естественные надобности, висеть в смартфонах с указанием геолокации, чекиниться в «Одноклассниках», общаться со СМИ, а также иным образом отвлекаться от выполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы, досылать без необходимости патрон в патронник.

Вот мне и интересно — армейские чины, которые хотят быть впереди президента, они, когда этот проект писали, что — ели, пили, курили? И если да, то что именно?

Или — страшно подумать! — чекинились в ОК?

Но уж точно не общались со СМИ.

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