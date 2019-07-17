Петербургский фотограф победил в конкурсе «Вода России»
• 12:45 • 17 июля 2019
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Денис Гарипов сделал снимок зимнего рассвета на реке Мойке
Фото: Денис Гарипов/ФЦП «Вода России»
Петербургский фотограф Денис Гарипов одержал победу на конкурсе «Вода России» в номинации «Город и вода», сообщает издание «Невские Новости».
Фотограф отправил на конкурс снимок зимнего рассвета на Мойке.
Всего было прислано более 3000 тысяч работ. Участниками конкурса стали как любители, так и профессионалы.
Жюри определило 14 победителей в различных номинациях. Работы финалистов представят на железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга на ежегодной выставке с 21 июля.
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