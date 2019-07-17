Психолог рассказала, как эмоции связаны с болезнями
Перинатальный психолог, консультант по психосоматике Наталья Брага в комментарии «Дни.ру» рассказала, как психологическое состояние связано с физическими болезнями.
Она отметила, что организм человека — это единая система, где все процессы взаимосвязаны. Многим кажется сомнительной теория, что эмоция может привести к физическому заболеванию. Врач отмечает, что можно провести эксперимент: человеку предлагают вспомнить ситуацию, когда он чувствовал сильный испуг. Человек вспоминает пережитый страх, и в определенной части тела возникает отклик. Поэтому можно сделать вывод, что эмоция имеет конкретное физическое проявление в организме.
По мнению эксперта, подавлять эмоции — вредно для организма.
— Первый шаг к болезни — подавить чувства и жить, будто ничего не произошло. Но именно в этот момент эмоция «застревает» в мозге и, как результат, в теле, — пояснила Наталья Брага.
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