Они выросли и требуют воли

Дальше были студенческие общежития, съемные квартиры, а потом как-то и свой дом образовался. В общем, о процессе покидания отчего дома я и думать забыл. Напомнила старшая дочь, когда вдруг стала собирать чемоданы и паковать коробки: работу она нашла себе еще раньше, а теперь, после окончания университета, решено было начать взрослую жизнь.

Конечно, вдали от родителей. Мы этот почин поддержали. К дочери скоро присоединилась подружка, и подходящая квартира отыскалась вдвое быстрее. Конечно, на другом конце Москвы. Но требовался ремонт. Через интернет был найден рукастый киргиз по имени Рахат (за глаза мы называли его Лукумычем): он был единственным, кто не ломил цену и пообещал сделать все быстро и хорошо (и не подвел).

Через неделю старшая съехала. Мы даже хотели всплакнуть, но, глядя, как младшая занимает освободившуюся комнату и наводит там свой порядок, выдохнули: все-таки это важно — вовремя отпустить на волю...

Благодарная дочь обещала звонить и даже приезжать в гости. Проверим.

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