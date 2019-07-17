Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор на повышенных тонах с Федором Барной, директором аэропорта в Николаеве. Инцидент произошел в ходе визита лидера на Николаевщину.
Словесная перепалка случилась, когда разговор зашел о достройке терминала воздушной гавани, в частности, о количестве нужных для этого средств и времени.
Чиновник ответил вопросом на вопрос.
— Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех? — спросил Барна у главы государства.
Зеленский возмущенно перебил директора аэропорта.
— Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали! — заявил экс-шоумен.
Сразу после этого Барна попытался принести извинения и остановить президента: «Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?»
Далее, отмечает интернет-издание «Обозреватель», диалог продолжился на повышенных тонах.
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