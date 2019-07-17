Почему москвичи залезли в кредиты...

Долговая нагрузка москвичей с 2014 года выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает «Национальная ассоциация коллекторских агентств».

По данным коллекторов, сегодня около 75 процентов экономически активных горожан имеют кредиты! В чем дело?

Экономисты эту историю комментируют крайне забавно. Одни бубнят: мол, реальные доходы падают, а жить как-то надо, вот и кредитуемся. Другие, напротив, оптимистичны: все нормально, 75 процентов закредитованных — это примерно как в Европе и США, весь мир так живет, и ничего.

На что же москвичи берут кредиты? По данным банкиров, большая часть займов — потребительские. Мы покупаем новую бытовую технику, мебель, смартфоны последних моделей, дорогие меховые шубы. Растет популярность автокредитов. В Москве их средний размер перевалил за миллион рублей! Ипотечников среди закредитованных — капля в море: менее 43 тысяч человек за первое полугодие этого года. Что же получается? Абсолютное большинство попавших в долговое рабство купили ерунду. Вот буквально ненужную ерунду.

Объясните: зачем в Москве автомобиль? Чтобы в заторах постоять? Чтобы платить за все дорожающий бензин, каско, ОСАГО? Метро пришло на все окраины, а мы влезаем в долги, чтобы приобрести контейнер для стояния в пробках. Забавно, правда?

Долгов у нас все больше Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новая бытовая техника — дело хорошее. Накопил — купи. Но зачем в кредитную петлю лезть? Сейчас на «Авито» подержанной, но очень приличной техники пруд пруди. Хороший холодильник — пять тысяч. Да, новый лучше. Накопишь на него 50 — возьмешь за 50. Взяв же кредит и расплатившись, ты выложишь в лучшем случае 70. Где логика? Вы что, ребята, считать не умеете? Или думать?

Кредит на смартфон вообще удел идиотов. Да сейчас новый бюджетный аппарат можно купить за 6–7 тысяч. А подержанный — вдвое дешевле. Если вам нужен айфон за 80, который после выплаты кредита обойдется минимум в сто, то обратитесь к психиатру.

Он объяснит, что без последнего айфона вы такой же человек, как и с кнопочной «Нокией» за 890 рублей. Что с вами все равно будут здороваться и даже иногда пускать в метро. Вся беда в том, что вы сами в этом не уверены, правда?

А еще знаю удивительных людей, которые берут кредиты на отпуск. Нет, не на Крым. Туда и без кредита любой клерк попадет. Берут на Бали, Мексику, Кубу... Ну что скажешь: тут может комментировать только доктор.

Проблема нашей закредитованности — не в экономике. Она — в психологии. Мы, как правило, берем в долг на дешевые понты. Без машины, дорогого смартфона и дивана за 200 тысяч закомплексованные люди не чувствуют себя полноценными. Проблема в том, что и с приобретением этой мишуры комплексы не исчезнут. Берите, милые. Берите больше. Банкиры тоже хотят жить красиво! Только они будут жить на свои, а вы — на чужие, которые придется отдавать.

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