Стало известно о планах Зеленского сократить число министров
• 15:38 • 17 июля 2019
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Владимир Зеленский и его команда намерены провести административную реформу
Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского и его команды
Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над сокращением состава правительства. Об этом рассказал замглавы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка.
— Речь идет не только о сокращении членов правительства. Речь также будет идти о сокращении центральных органов исполнительной власти, — сказал он.
По его словам, сокращения коснутся так называемых вице-премьеров без портфелей, которые не возглавляют министерства. Также команда Зеленского намерена сократить число центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами.
Рябошапка подчеркнул, что административная реформа на Украине назрела уже давно, сообщает «Интерфакс-Украина».
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