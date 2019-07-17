Экс-участница «Дома-2» поделилась рассуждениями, в моде ли сейчас женственность
• 16:02 • 17 июля 2019
Поделиться:
0
doc769e2i76o43iijgt9l3
Дарья считает, что девушки должны выбирать женственные образы
Фото: https://www.instagram.com/p/Bz8WZhcB_gX/
Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками мнением, в моде ли сейчас женственность.
Девушка считает, что в настоящее время мода диктует женщинам мужественные образы. Тем не менее она отмечает, что женственные образы — это красиво и больше привлекает мужчин.
При этом Дарья отметила, что «мальчишеский» стиль в одежде гораздо удобнее.
Многие поклонники отметили, что выглядеть женственно можно в любой одежде. А самой Дарье подписчики посоветовали меньше увлекаться пластическими операциями и не портить природную красоту, передает «Утро.ру».
Читайте также: Виктория Боня отпраздновала день рождения дочери в Монако
Теги:
16:3117 июля 2019
16:2417 июля 2019
15:4617 июля 2019
15:3817 июля 2019
15:1617 июля 2019
15:1217 июля 2019
14:5417 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:2517 июля 2019
14:1617 июля 2019
13:4917 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4517 июля 2019
13:3317 июля 2019
13:2917 июля 2019
12:5417 июля 2019
12:5317 июля 2019
12:3917 июля 2019
12:2617 июля 2019
12:2217 июля 2019
12:1717 июля 2019
12:0717 июля 2019
11:5117 июля 2019
11:2817 июля 2019
11:2517 июля 2019
11:2017 июля 2019
11:0017 июля 2019
10:5717 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:2417 июля 2019
10:1317 июля 2019
09:5717 июля 2019
09:4417 июля 2019
09:3717 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:2217 июля 2019
08:5717 июля 2019
08:4417 июля 2019
08:3617 июля 2019
08:2417 июля 2019
08:0217 июля 2019
07:3517 июля 2019
07:2117 июля 2019
06:5617 июля 2019
06:3917 июля 2019
06:1617 июля 2019
05:5517 июля 2019
05:3717 июля 2019
05:1717 июля 2019
04:5417 июля 2019
04:3517 июля 2019
03:5417 июля 2019
03:2917 июля 2019
03:1117 июля 2019
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019
00:2017 июля 2019
23:5616 июля 2019
23:1916 июля 2019
22:1916 июля 2019
22:1816 июля 2019
22:0616 июля 2019
22:0116 июля 2019
21:5716 июля 2019
21:1116 июля 2019
21:0916 июля 2019