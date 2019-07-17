Международный турнир по пляжному теннису завершился в Петербурге

• 16:19 • 17 июля 2019
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В соревнованиях принимали участие более 150 профессиональных спортсменов
Фото: kfis.spb.ru
В Петербурге завершился международный турнир высшей категории по пляжному теннису. Участниками соревнований стали более 150 профессиональных спортсменов из разных стран мира.
Соревнования прошли на кортах спортивного комплекса «Динамит».
В соревнованиях приняли участие известные российские спортсмены: первая ракетка мира по рейтингу Международной федерации тенниса (ITF) Никита Бурмакин и игроки сборной России Ирина Глимакова и Дарья Чуракова, Сергей Купцов.
Победу на соревнованиях одержали представители Италии, сообщает издание "Невские Новости".
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