Диетолог: Еда из автоматов — это русская рулетка
Эксперты не советуют покупать еду в вендинговых автоматах, это может закончиться отравлением.
Врач-инфекционист Нина Извочикова отмечает, что единственный плюс подобных автоматов — удобство и быстрая покупка. При этом качество продуктов и их свежесть сложно проверить. Предприниматели для получения выгоды часто используют продукцию сомнительного качества.
Диетолог Ян Ерегина отмечает, что этикетка не может дать точной информации о качестве и сроке годности продукции.
— Еда из автомата — это русская рулетка. Мы не знаем, где готовят эту еду, как выглядит производство, соблюдаются ли при этом санитарно-эпидемиологические требования, а также температурный режим, — отметила она в комментарии «Мир 24».
В данном случае потребитель не имеет возможности прочитать состав до покупки товара. Эксперты отмечают, что большинство людей не выбрасывают даже продукцию сомнительного качества, покупателям жалко денег.
Источник: mir24.tv
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