«Макет Москвы» пополнят 25 знаковых объектов столицы
Площадь «Макета Москвы», расположенного на территории ВДНХ, будет увеличена на 60,5 квадратного метра и составит 429 квадратных метров. На нем появятся 25 знаковых объектов столицы, среди которых Андреевский мост, ДК «ЗИЛ», Екатерининский дворец, гостиница «Украина» и Киевский вокзал. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
— На период проведения монтажных работ павильон на ВДНХ будет закрыт для посетителей. Точное время и срок закрытия будут объявлены в конце августа, — сообщил глава департамента Сергей Левкин.
В настоящий момент «Макет Москвы» представляет собой модель города, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400. Ожидается, что к концу 2020 года площадь объекта достигнет 925 квадратных метров.
Павильон «Макет Москвы» доступен посетителям ВДНХ ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход на экспозицию свободный, передает «Интерфакс».
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